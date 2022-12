Die ukrainische Hauptstadt Kiew in Dunkelheit. Nach einem russischen Angriff fiel der Strom aus.

Quelle: AP

Stellt euch vor, ihr habt keinen Strom: Abends, wenn es dunkel wird, könnt ihr kein Licht einschalten. Heizungen funktionieren teilweise nicht, zum Essen gibt es auch nicht viel, denn Kühlschrank und Herd funktionieren meistens auch mit Strom. In der Ukraine geht es gerade vielen Menschen so. Seit Februar herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und in letzter Zeit landen immer wieder Raketen auch auf Stromleitungen und Kraftwerken in der Ukraine - und das auch absichtlich! Russland will wohl durch diese Angriffe die kritische Infrastruktur der Ukraine schwächen - hier kommt die Erklärung: