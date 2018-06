Diego Maradonna Quelle: ap

Diese Sportart spielt in Argentinien eine wichtige Rolle. Zu den berühmtesten Fußballspielern Argentiniens gehört Diego Maradona. 1986 verhalf er der Nationalmannschaft zum WM-Sieg in Mexiko. Auch schon 1978 war Argentinien Fußballweltmeister. Die Argentinier sind nicht nur gut im Fußball, sondern auch ein bisschen verrückt danach. So haben Maradona-Fans zum Beispiel eine "Maradona-Kirche" gegründet. Sie hat inzwischen mehr als 40.000 Anhänger auf der ganzen Welt. In Argentinien treffen sie sich immer am 30. Oktober, am Geburtstag von Diego Maradona.