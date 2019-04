Ein weiteres wichtiges Organ ist die Leber. Sie ist für den sogenannten Stoffwechsel im Körper zuständig. Die Leber verarbeitet also alle Stoffe, die zum Beispiel über die Nahrung in das Blut gelangt sind. Das Besondere an der Leber: Wenn nicht mehr als die Hälfte des Organs erkrankt ist, kann sich die Leber selbst reparieren. Man kann also zum Beispiel auch eine halbe Leber spenden. Die Leber liegt übrigens rechts im Bauch.