Ein Feuerwerk über dem Kieler Stadion, Platzsturm, Fans und Spieler, die sich jubelnd in den Armen liegen: Holstein Kiel ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Der KSV Holstein ist damit die erste Mannschaft aus Schleswig-Holstein überhaupt, die in der besten deutschen Liga spielt. Am Samstagabend hat ein 1:1 gegen Düsseldorf gereicht, um den Aufstieg perfekt zu machen.