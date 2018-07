Ihr kennt Bahrain vielleicht durch die Formel-1-Rennen beim "Großen Preis von Bahrain". Die Rennstrecke (Foto) liegt mitten im trockenen Sand, der so typisch für das Königreich ist. Unter diesem Sand gibt es sehr viel Erdöl und Erdgas. Durch den Verkauf wurde eine Religionsgruppe in Bahrain sehr reich und mächtig: die sogenannten Sunniten. Zu ihnen gehört auch die Familie al-Chalifa.

Die meisten Bahrainer gehören aber zu einer anderen Religionsgruppe: zu den Schiiten. Diese Menschen wurden nicht so reich und viele von ihnen haben auch keinen gut bezahlten Job. Beide Gruppen, also Sunniten und Schiiten, sind Muslime, also Menschen, die der Religion Islam angehören.