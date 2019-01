Menschen spenden Blut.

Quelle: ZDF

Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon einmal in den Finger geschnitten und dann hat es geblutet. So eine kleine Verletzung macht den meisten Menschen aber nichts aus. Wenn ein Mensch aber verunglückt und viel Blut verliert, dann ist das gefährlich. In so einem Fall kann eine Blutspende Leben retten. Um genügend Blutreserven vorrätig zu haben, rufen zum Beispiel Krankenhäuser zur Blutspende auf.