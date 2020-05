Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon einmal in den Finger geschnitten und dann hat es geblutet. So eine kleine Verletzung macht den meisten Menschen nichts aus. Wenn man aber verunglückt und viel Blut verliert, dann kann das lebensgefährlich sein. Geholfen wird einem dann meist mit Blut, das andere Menschen gespendet haben und das in sogenannten Blutkonserven bereitliegt. Doch diese Blutkonserven werden gerade knapp.