In Bolivien spüren die Menschen die Folgen des Klimawandels - so auch die 10jährige Nicole. Mehr dazu bei PUR+ am 27.2. um 6.25 Uhr im ZDF und am 28.2 um 19.25 Uhr bei KiKA.

2 min 2 min 26.02.2021 26.02.2021 Video verfügbar bis 26.02.2026 Video herunterladen