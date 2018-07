Die meisten Menschen in Bolivien sprechen Spanisch. Es werden allerdings auch viele andere Sprachen in Bolivien gesprochen, zum Beispiel Quechua, Aymara und andere Sprachen der Ureinwohner. Fast die Hälfte der Menschen in Bolivien stammt von Ureinwohnern ab. Ihre Vorfahren waren also einige der ersten Menschen in dem Land. Die restlichen Einwohner Boliviens sind Nachkommen von Einwanderern, die vor allem aus Spanien kamen.