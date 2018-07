Die Hauptstadt liegt ungefähr in der Mitte des Landes. Dort leben auch die meisten Chilenen, weil die Temperaturen in diesem Gebiet am angenehmsten sind. Denn in Chile gibt es viele verschiedene Landschaften und Temperaturen. Ganz im Süden des Landes ist es sehr kühl und es regnet viel. Im Gegensatz dazu ist es an der Nordküste Chiles sehr heiß: Hier liegt die Atacamawüste.