Es gibt eine Liste, auf der steht, was zum Welterbe gehört. Diese Liste hat die UNESCO gemacht. Sie kümmert sich um Bildung und Kultur auf der ganzen Welt. Mit dem Weltnaturerbe und dem Weltkulturerbe dürfen die Menschen nicht einfach machen, was sie wollen. Trotzdem sind einige "Erbstücke" in Gefahr. Manche Bauwerke sind zum Beispiel sehr alt und zerbrechlich. Deshalb sollen sich die Menschen darum kümmern, die schönen Gebäude und Landschaften zu erhalten.



Landschaften und Bauwerke des Welterbes werden gepflegt und renoviert, damit viele Menschen sie weiterhin bewundern können. So soll das Welterbe noch lange erhalten bleiben.