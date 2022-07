Aufgrund mehrerer Skandale tritt der britische Premierminister nun zurück.

Quelle: dpa

Boris Johnson ist Chef der Regierung in Großbritannien und Chef seiner Partei der "Conservative Party" (deutsch: Konservative Partei). Nun hat er angekündigt, dass er beide Ämter aufgeben wird. So richtig freiwillig geht er allerdings nicht. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Minister und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Regierung ihren Job aufgegeben. Sie wollten nicht mehr Teil einer Regierung unter Boris Johnson sein und forderten, dass er zurücktreten solle. Am Ende war der Druck auf Johnson so groß, dass ihm wohl keine andere Wahl mehr blieb.