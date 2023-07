Zweimal im Jahr in den Urlaub fahren, neue Sneaker kaufen oder Essen, worauf man Lust hat - für einige Familien in Deutschland ist das nicht so einfach möglich. Bei manchen Familien reicht das Geld sogar kaum zum Leben. Sie können Hilfe vom Staat bekommen. Die nennt sich Bürgergeld. Von diesem Geld können sich Familien zum Beispiel Lebensmittel oder Kleidung kaufen. Wer das in Deutschland bekommt, gilt als arm. Fast 2 Millionen Kinder in Deutschland leben von Bürgergeld. Diese Zahl ist nun bekannt gegeben worden.