Wenn in den Nachrichten über Armut berichtet wird, dann geht es oft um Afrika, Asien oder Lateinamerika. Doch auch bei uns in Deutschland gibt es Armut - auch bei Kindern. Deren Eltern haben meistens keinen Job und bekommen Unterstützung vom Staat, das sogenannte Hartz IV. Mit dem Geld können sie zum Beispiel Essen, Telefon und Kleidung bezahlen. Doch das Geld ist oft knapp und reicht nur für das Nötigste.



In Deutschland heißt Armut nicht, dass ein Kind Hunger leiden muss oder kein Zuhause hat. Es bedeutet aber, dass die Familie nur sehr wenig Geld hat und auf jeden Cent achten muss. Besonders häufig sind Kinder betroffen, die nur bei Vater oder Mutter leben - deren Eltern also alleinerziehend sind.