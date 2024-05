Ach ja, abends Stockbrot über dem Lagerfeuer ankokeln lassen und dann in den Schlafsack krabbeln und den Regen auf die Zeltwand prasseln hören - das ist echtes Campingleben! Wobei es natürlich auch glamouröser geht mit Elektrogrill, Wohnmobil und ausklappbarem Liegestuhl. So oder so, Camping ist richtig beliebt: Mit 42,3 Millionen Übernachtungen in Deutschland im vergangenen Jahr sogar so beliebt wie nie.