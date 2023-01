Wieso die Verteidigungsministerin zurücktritt

Gefreiter, Obergefreiter, Fahnenjunker, Fähnrich, Oberfähnrich... okay, zugegeben, das mit den Soldaten-Bezeichnungen ist nicht so einfach in der Bundeswehr! Trotzdem - für eine Verteidigungsministerin sollte das kein Problem sein, schließlich ist das ja ihr Fachgebiet. Trotzdem fragte Christine Lambrecht gleich am Anfang, ob sie sich das denn wirklich alles merken müsse.



Ein anderes Beispiel: Sie sagte über einen Panzer, dass er gar kein Panzer sei. Sie schien sich also nicht besonders gut mit ihrem Fachgebiet auszukennen.