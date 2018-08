Homosexuelle lieben Menschen des gleichen Geschlechts - Männer lieben also Männer und Frauen lieben Frauen. Bei Männern sagt man auch schwul dazu und bei Frauen lesbisch. Als transgender werden Menschen bezeichnet, die ihr eigenes Geschlecht in Frage stellen, zum Beispiel weil sie als Junge geboren wurden, sich aber als Mädchen fühlen - oder andersherum. Gegenüber Schwulen, Lesben und Transgender-Menschen gibt es viele Vorurteile und es kommt immer wieder vor, dass sie von anderen ausgegrenzt werden.



In einigen Ländern wird Homosexualität sogar bestraft. Schwule und Lesben können dort ins Gefängnis kommen. In manchen Ländern droht ihnen sogar die Todesstrafe. Gegen diese Ungerechtigkeit protestieren Menschen auf der ganzen Welt am Christopher Street Day. Einen der größten Umzüge gibt es in New York. Auch in anderen großen Städten wird der CSD gefeiert - so wie am Samstag in Berlin.