Jeden Tag landen in Deutschland ziemlich viele Lebensmittel im Müll. Manches wird sogar nicht einmal verkauft, sondern wandert direkt aus dem Supermarktregal in die Mülltonne. Vieles davon ist nicht verdorben oder schädlich. Aber wenn das Gemüse nicht mehr so toll aussieht oder das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, werfen Supermärkte die Lebensmittel weg. Einige Menschen finden das nicht gut und holen das ein oder andere wieder aus den Müllcontainern der Supermärkte. Das wird "Containern" genannt. Bisher ist Containern in Deutschland verboten.