Pinselohrschweine

Quelle: dpa

In der Côte d'Ivoire leben auch viele verschiedene Tiere, zum Beispiel das Pinselohrschwein. Es sieht unserem Wildschwein ähnlich, kann aber schneller laufen. Im Südwesten der Côte d'Ivoire liegt ein einmaliger Regenwald: der Tai-Nationalpark. Dort leben insgesamt an die 1.000 Tierarten - außer dem Pinselohrschwein zum Beispiel auch Zwergnilpferde, Krokodile und viele Schlangen.



Nicht ganz so gut geht es der Umwelt in der Côte d'Ivoire: Im Jahr 2006 gelangte sehr viel Giftmüll von einem Schiff einer niederländischen Ölhandelsfirma in die Kanalisation der Stadt Abidjan. Hunderttausend Menschen wurden davon krank und mindestens 15 Menschen starben. Die Côte d'Ivoire bekam später 152 Millionen Euro von der Ölhandelsfirma als eine Art Wiedergutmachung.