Nur ein kleines Kännchen Öl hatten die Griechen wohl übersehen. So eine kleine Menge hätte gerade für einen Tag gereicht. Doch wie durch ein Wunder, so heißt es, brannte der Leuchter im Tempel acht Tage lang! An dieses Wunder denken die Juden an "Chanukka". Sie zünden an jedem Tag des achttägigen Festes eine Kerze des achtarmigen Leuchters an. Außerdem feiern die Juden mit besonderem Essen, zum Beispiel mit Gebäck, das in Öl gebacken wird, mit Tänzen und Spielen.