Tag der Arbeit

Auch wenn am Mittwoch kaum gearbeitet wurde, ging es in vielen Städten in Deutschland um die Arbeit. Zum Beispiel in Hannover und Frankfurt gab es Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen. Die Demonstrierenden fordern unter anderem, dass alle Menschen in Deutschland eine sichere Arbeit haben und fair bezahlt werden sollen. Auf den Plakaten stand zum Beispiel: “Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.“