Als Staatschef hat der Papst viele Aufgaben, so wie jedes andere Staatsoberhaupt auch. Im Vatikan ist er allerdings noch mächtiger als die meisten Staatschefs in ihren Ländern. Er bestimmt über die Gesetze die im Vatikan gelten. Gleichzeitig ist der Papst auch der oberste Richter im Vatikan. Der Papst hat also eine ganze Menge zu tun: als Chef der katholischen Kirche auf der ganzen Welt und als Staatschef des Vatikans. Der Papst reist außerdem in viele Länder und spricht dort zu gläubigen Katholiken.