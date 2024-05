Mit dem VfL Wolfsburg hatten sie sich jedenfalls keine einfachen Gegnerinnen ausgesucht. Wolfsburg hat in den vergangenen neun Jahren unglaubliche neun Mal in Folge den Pokal geholt! Und im Finale am Donnerstag zeigten sie auch schnell, was sie können. Am Ende stand es 2:0 für Wolfsburg. Zum zehnten Mal gewannen sie damit den DFB-Pokal. Für Bayern heißt das: neuer Versuch in der nächsten Saison.