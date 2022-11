Sie geben einmal im Jahr eine Einschätzung, wie sich die Wirtschaft in Deutschland gerade entwickelt. Also zum Beispiel, ob es für deutsche Firmen gute Aussichten gibt, Geschäfte und damit Geld zu machen, oder eher nicht. Das schreiben sie in einem Bericht auf. Und den übergeben sie dann an die Bundesregierung. In dem Bericht stehen Tipps, was die Politiker und Politikerinnen tun können, damit die Wirtschaft in Deutschland in Zukunft gut läuft.