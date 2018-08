Doch es gibt zwei Probleme mit der Rente: Erstens werden in Deutschland immer weniger Kinder geboren. Es wird also in einigen Jahren weniger Menschen geben, die arbeiten und Geld in die Rentenkasse einzahlen. Zweitens gibt es immer mehr ältere Menschen - immer mehr Menschen bekommen also Rente. Das bedeutet, in der Rentenkasse könnte irgendwann nicht mehr genug Geld sein, damit alle Menschen im Ruhestand auch genügend Rente zum Leben bekommen.



Politiker suchen nun nach Lösungen, um das zu verhindern. So haben sie vor einigen Jahren bereits entschieden, dass die Menschen länger arbeiten sollen, denn dann zahlen sie länger in die Rentenkasse ein. Die meisten Deutschen werden mit 67 in Rente gehen.