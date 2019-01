Ein Tempolimit wäre auch für die Umwelt gut, sagen die Befürworter. Denn je schneller ein Auto fährt, desto mehr klimaschädliches CO2 pustet es in die Luft – und bei langsamerem Fahren eben weniger. Auch der Spritverbrauch sinkt beim langsameren Fahren. Günstiger für die Autofahrer wäre eine Begrenzung der Geschwindigkeit also auch.



Die Gegner finden, dass der Vorteil für die Umwelt nicht so riesig ist, weil die CO2-Einsparung ihrer Meinung nach nicht so groß ausfällt.



Sie sagen außerdem, dass es schon genug Verbote in Deutschland gebe. Da solle man es den Autofahrern selbst überlassen, ob sie gerne viel Geld für Sprit ausgeben, weil sie eben auch gerne schnell fahren.