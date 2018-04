Um zu verstehen, wie das Down-Syndrom entsteht, muss man wissen, dass unser Körper aus vielen winzigen Zellen besteht. Die kann man nur unter einem Mikroskop - also einer Riesenlupe - sehen. In diesen Zellen sind noch kleinere Teile - die Erbanlagen. Diese Erbanlagen bestimmen, wie unser Körper aussieht und funktioniert. Normalerweise haben wir Menschen in jeder Zelle 46 dieser Anlagen. Menschen mit Down-Syndrom haben 47 und das bringt einiges durcheinander.