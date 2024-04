Der Präsident von Botswana sorgt sich, dass dann weniger Menschen zum Jagen in sein Land kommen könnten. Er hat deshalb in einem Interview gesagt, dass er Deutschland gerne 20.000 Elefanten schenke, schließlich gebe es in seinem Land mehr als genug. Das stimmt. Botswana hat in den vergangenen Jahren sehr viel ihren Schutz getan, bedroht sind sie dort nicht - eher im Gegenteil. In Botswana leben richtig viele Elefanten, jeder dritte afrikanische Elefant lebt in Botswana.Sie benötigen dort viel mehr Lebensraum als früher, fressen mehr Pflanzen, verbrauchen mehr Wasser und trampeln so einiges kaputt. In einigen anderen afrikanischen Ländern ist die Situation der Elefanten aber viel schlechter - deshalb gehören sie weltweit zu den bedrohten Arten.