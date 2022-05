Reichster Mann der Welt kauft Twitter

Milliarden Inhalte werden jeden Tag auf sozialen Netzwerken geteilt. All das wird nach einem bestimmten Muster gefiltert, sortiert und dann den Nutzerinnen und Nutzern angezeigt.

Viele Nutzer und Nutzerinnen wollen, dass ihre Nachricht von so vielen anderen wie möglich gesehen wird. Wie sie das erreichen können, also welches Muster sie dafür anwenden müssen, das ist oft unklar.

Denn wie dieses System funktioniert, das ist das größte Geheimnis sozialer Netzwerke. So ist das auch bisher bei Twitter. Einige glauben allerdings, dass Elon Musk daraus kein Geheimnis mehr machen will! So könnten alle Nutzer und Nutzerinnen in Zukunft verstehen wie Twitter funktioniert.