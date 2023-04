Okay, mit dem Zeugnis kann sich Deutschland ja kaum nach Hause trauen - gerade mal eine Vier plus! Das ist ja fast versetzungsgefährdet!! Gut, dass das Land nicht in die Fahrradschule gehen muss, sonst hätte es da einiges aufzuholen. Die Vier plus hat Deutschland nämlich von den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern verliehen bekommen, und zwar beim sogenannten Fahrradklima-Test vom Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (abgekürzt: ADFC).