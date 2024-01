Insgesamt sind 24 Handball-Nationalmannschaften dabei. In der Vorrunde treten sie in Vierergruppen gegeneinander an - jedes Team hat also erst Mal drei Spiele. Pro Sieg gibt es zwei Punkte, pro Unentschieden einen. Die jeweils beiden Besten aus jeder Gruppe kommen eine Runde weiter - in die Hauptrunde - die anderen scheiden aus. In der Hauptrunde gibt es dann zwei Sechsergruppen - jedes Team hat nochmal vier Spiele. Die besten beiden Teams aus jeder Gruppe kommen ins Halbfinale. Wer da gewinnt spielt am 28. Januar das große Finale um den Europameister-Titel.

Bildquelle: dpa