Richtig, aber: Langzeitstudie bedeutet, dass etwas über längere Zeit beobachtet wird, und teilweise auch Experimente über längere Zeit gemacht werden. Bei einer Impfung würde das wenig Erkenntnisse bringen, beziehungsweise wäre gar nicht möglich. Eine Impfung findet ja innerhalb weniger Sekunden statt und nicht über einen längeren Zeitraum, wie ein Medikament das man öfter einnimmt. Ein anderer Punkt sind Langzeitfolgen. Auch die gibt es in der Regel nicht, egal bei welchem Impfstoff. Nebenwirkungen zeigen sich nämlich meist direkt nach der Impfung, also innerhalb weniger Stunden, Tage oder maximal Wochen. Das Risiko für eine schwere Nebenwirkung ist übrigens sehr niedrig. Genau gesagt liegt es bei 0,02 Prozent. Auch solche seltenen Nebenwirkungen treten meist sehr schnell auf. Denn: Impfstoffe werden vom Körper super schnell, meist sogar innerhalb von wenigen Stunden, abgebaut. Das heißt, alles was nach mehreren Wochen im Körper passiert, kann nicht mehr direkt mit dem Impfstoff zusammenhängen. Aber: Einige sehr seltene Nebenwirkungen treten zwar schnell nach der Impfung auf, werden aber - weil sie so selten sind - erst später erkannt. Deshalb macht die Europäische Arzneimittelagentur, kurz EMA, seit Sommer 2020 in ganz Europa Beobachtungsstudien: Impfungen werden genau beobachtet und dabei wird ständig auf mögliche Nebenwirkungen geachtet. Mehr Infos zum Thema Spätfolgen bekommt ihr hier:

