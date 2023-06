Marina bezieht sich auf einen Vorfall in Wien: Dort wurde laut Polizei ein geplanter Anschlag auf die "Regenbogenparade" verhindert. An der Parade nahmen etwa 300.000 Menschen teil (also so viele, dass sie eine Großstadt bilden könnten). Sie demonstrierten für die Rechte von LGBTQIA+-Menschen. Auch in anderen Städten fanden solche Paraden statt.