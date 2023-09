Oft denkt man, dass es den Kindern in Deutschland im Vergleich zu anderen Kindern auf der Welt richtig gut geht. Das stimmt in vielen Fällen auch. Aber es gibt auch Kinder in Deutschland, die sehr darunter leiden, dass ihre Familien nicht viel Geld haben. Mir ist klar geworden, dass Armut in Deutschland vor allem Ausgrenzung bedeutet. Kinder, die in Armut aufwachsen, können bei so vielen Dingen nicht mitmachen, weil das Geld fehlt, oder weil man sie in der Gruppe nicht mitmachen lässt.



Jessica hat mir erzählt, dass es ihr größter Traum war, im Leichtathletik-Verein zu trainieren. Jahrelang hatte die Familie dafür einfach kein Geld, dann hat es endlich geklappt. Jessica hat sich so darüber gefreut, doch ihr Traum ist sofort wieder geplatzt. Alle anderen Mädchen im Verein haben sie von Anfang an ausgegrenzt, nicht mit ihr gesprochen, nicht mit ihr zusammen trainiert, nur weil Jessica nicht so war wie sie und nicht die gleichen angesagten Sportklamotten anhatte. Jessica hat deshalb nach wenigen Wochen wieder aufgehört und ist bis heute sehr traurig darüber. Wenn ich so etwas höre, werde ich wütend. Niemand sollte so behandelt werden, nur weil die Familie nicht so viel Geld hat wie andere. Und jeder, der so etwas mitbekommt, sollte sich dafür einsetzen, dass das Mobbing aufhört!

