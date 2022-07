Deutschland hat bei diesem Gipfel gemeinsam mit den anderen G7-Staaten nochmal deutlich gemacht, dass sie gegen Russlands Krieg in der Ukraine sind. Am Montag war auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videogespräch dabei, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Die Staats- und Regierungschefs haben vereinbart, dass sie die Ukraine weiter unterstützen wollen. Die G7-Länder wollen der Ukraine mit viel Geld helfen, aber auch Waffen an die ukrainische Armee liefern. Und zwar so lange wie nötig. Nach Kriegsende wollen sie helfen, das Land wieder aufzubauen.



Außerdem wollen sie Russland noch mehr mit Sanktionen, so einer Art Strafen, unter Druck setzen, damit der Krieg schneller endet. Zum Beispiel wollen sie erreichen, dass Russland weniger Geld mit dem Verkauf von Erdgas und Erdöl verdient, um den Krieg bezahlen zu können.

Bildquelle: dpa