Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Genf ist eine Organisation, die aufpasst, dass sich die Länder an die Genfer Konvention halten. Wenn ein Land dagegen verstößt, kann diese Organisation den Verstoß dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag in den Niederlanden melden. Dort müssen dann die Richter entscheiden, wie die Länder für ihren Verstoß gegen die Genfer Konvention bestraft werden.