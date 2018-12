Wichtig ist vor allem, dass alle Essensrückstände weggeputzt werden. Hin und her schrubben allein reicht da nicht aus. Auch kreisende Bewegungen solltet ihr vermeiden, denn so verteilt ihr Bakterien und Essensrückstände nur noch mehr. Am besten setzt ihr eure Zahnbürste leicht schräg auf die Zähne und macht eine Bewegung wie beim Kehren mit einem Besen: Immer vom Zahnfleisch hin zum Zahn. Damit ihr auch keinen Zahn vergesst, solltet ihr die schwierigen Stellen zuerst putzen. Also zuerst alle Zähne von rechts nach links an der Innenseite, danach das gleiche entlang der Außenseite. Zum Schluss sind dann die Kauflächen dran. Aber Vorsicht! Nicht zu kräftig schrubben, denn so kann die Schutzschicht der Zähne weggeschrubbt werden. Besser ist es mit etwas weniger Druck zu putzen.