Um das zu ändern, dazu ist der Girls' Day da - an diesem Tag sollen Mädchen Berufe gezeigt werden, an die sie vielleicht nicht sofort denken, die aber genau das Richtige für sie sein könnten. Dazu gehören vor allem Berufe, die mit Technik und Naturwissenschaften (also Chemie, Physik, Mathe) zu tun haben, wo bisher weniger Frauen als Männer arbeiten. Statt an diesem Tag in die Schule zu gehen, können sie zu Uni oder in Firmen gehen, um solche Studienfächer und Berufe kennenzulernen.