Eine Impfung beim Arzt - habt ihr sicher so ziemlich alle schon mal bekommen. Aber in der Schule? Das ist doch eher ungewöhnlich. Dass auch an Schulen regelmäßig geimpft wird, diesen Vorschlag hat nun der Chef der Ständigen Impf-Kommission (STIKO) gemacht. Die STIKO ist eine Gruppe von Expertinnen und Experten, die empfiehlt, wer sich in Deutschland wogegen impfen lassen sollte. Die Idee des STIKO-Chefs: Kinder zwischen neun und 14 Jahren sollten in der Schule gegen HPV geimpft werden.