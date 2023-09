Wenn man ein Haus bauen oder renovieren will, braucht man viel Geld. Die meisten Familien müssen sich dafür Geld bei der Bank leihen, also einen Kredit aufnehmen. Für das geliehene Geld müssen sie der Bank ebenfalls Geld, sogenannte Zinsen, zahlen. Weil Bauen sehr teuer ist und auch die Zinsen gestiegen sind, können sich das viele Familien nicht mehr leisten. Die Bundesregierung will Familien nun dabei unterstützen, damit sie günstige Kredite bekommen, bei denen die Zinsen nicht so hoch sind. So könnten sich mehr Familien das Bauen leisten.

Bildquelle: dpa