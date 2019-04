Was macht ihr an verregneten Nachmittagen? Schaltet ihr den Fernseher ein oder macht ihr es euch lieber mit einem spannenden Buch gemütlich? Auf der ganzen Welt ist am Dienstag der Tag der kleinen Leseratten: Seit 52 Jahren wird nämlich jedes Jahr am 2. April der Internationale Kinderbuchtag gefeiert.