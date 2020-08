Die Gruppe ist nicht zufrieden mit der Politik. Sie glauben, dass viele Politiker und Politikerinnen zu wenig an die Umwelt denken und nicht genug gegen den Klimawandel unternehmen. Deshalb haben sie einen offenen Brief an die Regierungen der Länder in der Europäischen Union geschrieben. Normalerweise sind Briefe ja geheim. Ein offener Brief kann dagegen von allen Leuten gelesen werden, erklärt ein Fachmann. Das geht, weil er im Internet oder in einer Zeitung steht. So kann man mehr Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema bekommen.