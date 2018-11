Die Republikaner haben nach der Wahl am Dienstag noch immer die Mehrheit im Senat. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner aber Sitze an die Demokraten verloren. Die Demokraten: so heißt die andere große Partei in den USA. Sie haben im Repräsentantenhaus in Zukunft wieder mehr zu sagen. Für US-Präsident Donald Trump wird das Regieren dadurch wahrscheinlich schwieriger. Er muss in Zukunft wohl mit mehr Widerstand gegen seine Politik rechnen, zum Beispiel wenn er Geld für etwas ausgeben will oder neue Gesetze machen möchte.