Das Klima ist in den Gebieten Nepals sehr unterschiedlich. Deshalb gibt es dort auch viele Pflanzenarten. Außerdem leben in Nepal viele interessante und wilde Tiere, wie Tiger, Leoparden, Bären und Affen. Auch Panzernashörner sind dort zuhause. Sie haben ein sehr wertvolles Horn. Deswegen werden sie gejagt und es gibt nicht mehr sehr viele von ihnen.



Die meisten Menschen wohnen aber in den wärmeren Tälern im Süden Nepals. Dort können sie Reis, Mais und Weizen anbauen. Sie sind also Bauern. Einige halten auch Rinder, Schafe, Ziegen oder Hühner. Die Nahrung reicht aber trotzdem nicht für alle. Viele Nepalesen leben deshalb in großer Armut.