Genau wie für Schülerinnen und Schüler gibt es auch für Lehrkräfte Regeln, an die sie sich halten müssen. Allerdings sind das nicht überall genau die gleichen Regeln:

Einige gelten in ganz Deutschland - etwa dass euch Lehrerinnen und Lehrer nicht schlagen dürfen. Was Lehrerinnen und Lehrer mit euren Handys machen dürfen, die ihr im Unterricht unerlaubt benutzt, ist aber zum Beispiel in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich. Und manches regelt jede Schule selbst in ihrer Hausordnung - zum Beispiel, ob ihr in der Schule besonders knappe Kleidung oder Jogginghosen tragen dürft.