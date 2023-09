Naaa?! Wie oft zofft ihr euch mit euren Eltern darüber, dass ihr noch mehr Videos gucken, zocken oder Zeit am Handy haben wollt? Streit über Bildschirmzeit gibt es wahrscheinlich in fast allen Familien - aber schön ist das natürlich für keinen. Weder für euch, noch für eure Eltern. Fachleute haben deshalb jetzt empfohlen: Am besten macht man klare Regeln aus, an die sich dann auch alle halten. Denn was klar geregelt ist, darüber braucht man nicht dauernd wieder diskutieren und streiten.