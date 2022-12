Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner eröffnete Bundeskanzler Scholz am Samstagmorgen das sogenannte "LNG-Terminal" in Wilhelmshaven in Norddeutschland. Stark vereinfacht gesagt, ist das ein spezielles Schiff an dem andere Schiffe anlegen können, die Gas liefern. Aber warum gibt es darum so viel Wirbel?