Was findet ihr so, wenn ihr in den Keller geht? Alte Marmeladengläser und rostige Fahrräder? Maximal eine tote Spinne? Vermutlich kein einziges vor Jahrtausenden ausgestorbenes Tier. Das war bei einem Winzer in Österreich etwas anders: Was er beim Umbau seines Weinkellers fand, hielt er erstmal für ein großes Stück Holz. Dann, erzählt er, habe er sich daran erinnert, dass sein Opa ja auch schonmal Zähne im Keller gefunden hatte und meldete den Fund Experten. Und tatsächlich: Es war ein echt großer Knochen seines eiszeitlichen Vormieters: ein Mammutknochen!