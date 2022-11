Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Mineralölteilchen in Lebensmitteln landen können. Eine Möglichkeit: bei der Ernte. Kakaobohnen werden zum Beispiel oft in Jutesäcken transportiert. Wenn diese Jutesäcke hergestellt werden, wird auch Mineralöl verwendet. Das steckt dann in den Jutefasern. Wenn die Kakaobohne längere Zeit darin transportiert werden, kann das Mineralöl auf die Bohnen übergehen.



Außerdem werden Lebensmittel oft mit Maschinen weiterverarbeitet. Damit die Maschinen gut laufen, müssen bestimmte Teile regelmäßig geschmiert werden. Und in Schmiermitteln steckt oft auch Mineralöl drin. Miniteilchen solcher Schmiermittel können bei der Produktion in die Lebensmittel gelangen.



Auch durch Verpackungen kann Mineralöl in Lebensmittel gelangen. Zum Beispiel enthalten die Farben, mit denen die Verpackungen bedruckt werden, manchmal Mineralölteilchen. Und auch Verpackungen aus recyceltem Papier können Mineralölteilchen enthalten und sie an die Lebensmittel abgeben.