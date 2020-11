Zum Biomüll zählen Gartenabfälle, alte Lebensmittel und Essensreste aus der Küche. Der wird natürlich in der Biotonne entsorgt. Durch Feuchtigkeit in der Tonne können die Abfälle darin zu gären anfangen - und dann gewaltig stinken. Um das zu verhindern, wickelt man den Biomüll vor dem Wegwerfen am besten in Zeitung ein oder wirft ihn in Bioabfalltüten aus Papier in die Tonne.